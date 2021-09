Ribery findet neuen Verein

via

Franck Ribery hat einen neuen Verein gefunden. Der Ex-Bayern-Star unterschreibt bei einem Serie-A-Aufsteiger.

Franck Ribery denkt noch nicht ans Aufhören. Der 38-Jährige stürzt sich nochmals in ein neues Abenteuer und unterschreibt beim italienischen Erstligisten US Salernitana. Den Transfer vermeldete der Klub am Montag als offiziell.

Ribery war seit Anfang Juli vereinslos

Für Ribery ist es nicht die erste Station in der Serie A. Zuletzt war er für den AC Florenz aktiv, seit Anfang Juli aber vereinslos. Vor seinem Wechsel zur Fiorentina spielte Ribery von 2007 bis 2019 für den FC Bayern.

Mit den Münchnern feierte er 2013 den Gewinn des Triples unter Jupp Heynckes. Der Flügelspieler wurde insgesamt neunmal Deutscher Meister und sechsmal DFB-Pokalsieger.

