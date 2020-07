Ricciardo froh über Alonso-Comeback: “Jungen Piloten geben mir das Gefühl, alt zu sein”

via

via Sky Sport Austria

Auch Daniel Ricciardo hat begrüßt, dass der bald 39-jährige Fernando Alonso 2021 sein Nachfolger beim Renault-Formel-1-Team wird. “Großartig für den Sport. Er ist seit vielen Jahren ein ganz Großer dieses Sports”, sagte der Australier beim Medientag der Formel 1 in Spielberg. Ricciardo verlässt das Team am Jahresende in Richtung McLaren. “Es wird aufregend, wieder gegen Fernando zu fahren.”

Alonso werde aber ganz bestimmt keine Hilfe von ihm benötigen, um wieder in die schnelle Formel-1-Spur zu kommen, betonte Ricciardo. Ob er ihm gerne sein Auto für Freitag-Tests schon in dieser Saison überlassen würde, beantwortete Ricciardo kurz und klar: “Nein!”

Am Ende sorgte der stets gut gelaunte Australier in Spielberg für den Lacher des Tages. “Es ist cool, dass Fernando wieder zurück kommt. Die jungen Piloten … geben mir das Gefühl, alt zu sein. Also ist es gut, noch einen Alten zu haben”, scherzte der Australier, der kürzlich 31 Jahre alt geworden ist.

(APA)

Beitragsbild: GEPA