Ricciardo vor dem Aus? RB setzt offenbar Ultimatum

Der Dauergrinser der Formel 1 steht unter Druck. Statt bei den Racing Bulls der Anführer zu sein, wird Daniel Ricciardo vom deutlich unerfahreneren Yuki Tsunoda regelmäßig geschlagen.

„Er braucht ein Auto, in dem er sich sicher fühlt und Vertrauen hat. Ich hoffe, dass Team kann ihm das geben, damit er zumindest auf Augenhöhe mit Yuki kommt“, sagte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko im Sky-Interview über den achtmaligen Grand-Prix-Sieger. Liam Lawson, im Vorjahr Ricciardos starker Vertreter nach Handbruch, stünde jederzeit bereit.

Laut Medienberichten soll Ricciardo nun bereits ein Ultimatum erhalten haben. Demnach müsse der 34-Jährige in den kommenden beiden Rennen in Suzuka und Shanghai bessere Leistungen als bislang in dieser Saison zeigen. Sollte er das nicht schaffen, würde er demnach schon in Miami nicht mehr im Auto sitzen. Und für Geduld mit schwächelnden Fahrern ist Marko nicht bekannt.

