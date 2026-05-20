Ried-Abgang steht bevor: Senft vor Wechsel nach Deutschland

Trainer Maximilian Senft wird die SV Ried mit Saisonende verlassen. Das berichteten zunächst die OÖN. Sky kann die Informationen bestätigen.

Der 36-Jährige soll vor einem Wechsel ins Ausland stehen. Nach Sky-Informationen ist Senft konkret beim deutschen Zweitligisten Karlsruher SC im Gespräch.

Bevor es für den Trainer zu einer neuen Aufgabe kommen könnte, warten mit der SV Ried noch die beiden Playoff-Spiele gegen den SK Rapid. Dabei kämpfen die Innviertler um die Qualifikation für den Europacup – und das mit dem zweitkleinsten Etat der Liga.

In persönlichen Gesprächen hat Senft die KSC-Bosse von allen Kandidaten am meisten überzeugt. Der 36-Jährige steht für einen aktiven, pressingstarken Fußball und gilt aktuell als heißes der Aktie auf dem österreichischen Trainermarkt. Seine Mannschaft hat Senft bereits über den Abschied im Sommer informiert.

(Red.) / Bild: GEPA