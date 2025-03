Ried bleibt mit Arbeitssieg in Voitsberg an Admira dran

Die SV Ried bleibt in der 2. Fußball-Liga an der Admira dran. Die zweitplatzierten Innviertler siegten in der 21. Runde am Freitag bei schwierigen Platzverhältnissen in Voitsberg verdient mit 1:0 (0:0). Ante Bajic schoss in der 54. Minute den einzigen Treffer der Partie. Schwarz-Weiß Bregenz ist nach einem 4:1 (1:1) bei Schlusslicht Lafnitz mit Respektabstand auf die Top zwei vorerst Dritter.

In der Abstiegszone siegte der Drittletzte Stripfing zu Hause gegen Sturm Graz II mit 2:1 (1:1) und schob sich damit bis auf vier Zähler an den FAC heran, der beim FC Liefering mit 0:3 (0:2) unterlag. Amstetten und Rapid II trennten sich mit einem 2:2 (0:0). Der Kapfenberger SV siegte bei Austria Lustenau mit 2:1 (2:0).

Ried bringt Sieg ins Trockene

Den Voitsbergern gelang es lange, die Rieder Offensivbemühungen zu unterbinden. Wilfried Eza hatten die Steirer gut im Griff – bis zur 54. Minute. Da fand der neunfache Saisontorschütze Mitspieler Bajic, der staubtrocken abschloss. Die Rieder konnten eine Vorentscheidung bei nasskaltem Wetter und tiefem Boden danach nicht erzwingen. So blieb es bis tief in die Nachspielzeit spannend, bis die Oberösterreicher die drei Zähler sicher hatten.

Bregenz legte in Lafnitz durch Nicolas Rossi (26.) vor, der Letzte schaffte durch Edon Murataj (39.) jedoch vor der Pause den Ausgleich. Marcel Monsberger sollte zum Vorarlberger Matchwinner avancieren. Rossis Treffer hatte der Angreifer schon vorbereitet, die Tore zwei und drei seines Teams schoss er zu Beginn der zweiten Halbzeit selbst (48., 53.). Dem nicht genug, schnürte der 24-Jährige mit dem 4:1 (60.) einen lupenreinen Hattrick.

Rapid nur Remis, Stripfing dreht Spiel

Für die Kapfenberger war Alexander Hofleitner in Bregenz mit seinen Saisontoren neun und zehn (13., 23.) der entscheidende Mann. Die Lustenauer, bei denen Trainer Markus Mader gesperrt auf der Tribüne saß, schöpften durch Jack Lahne (48.) vergeblich Hoffnung.

Rapid II kam bei Amstetten trotz zweifacher Führung nur zu einem 2:2. Nach einer torlosen ersten Halbzeit legten die Grün-Weißen durch Furkan Dursun (48.) und Yasin Mankan (63.) vor, konnten den Vorsprung aber jeweils nur wenige Minuten halten. Yannick Oberleitner (51.) und Jannik Wanner per Elfmeter (67.) trafen für die Niederösterreicher. Austrias Kooperationsclub Stripfing lag in Wien-Favoriten nach einem Treffer von Belmin Beganovic (31.) zurück, schaffte aber die Wende. Moritz Wels (37.) traf per Kopf, ehe Sanel Saljic (62.) nach einem Eckball zuschlug. Für Liefering schossen Alexander Murillo (2.), Julian Hussauf (30.) und Valentin Sulzbacher (69./Elfmeter) die Tore.

(APA) / Artikelbild: GEPA