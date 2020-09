Ried-Kapitän Reifeltshammer: “Wir sind in der Bundesliga angekommen”

via

via Sky Sport Austria

Die SV Ried hat bei der Bundesliga-Rückkehr nach mehr als drei Jahren Absenz einen wahren Krimi für sich entschieden. Die Oberösterreicher bezwangen die WSG Tirol mit 3:2 (Spielbericht + VIDEO-Highlights).



Ried-Kapitän Thomas Reifeltshammer kommentierte die Leistung seiner Mannschaft unmittelbar nach Schlusspfiff. “Wir haben zwei dumme Tore bekommen, sind aber insgesamt ganz gut gestanden”, sagte der Routinier. “Die Moral stimmt, wir sind in der Bundesliga angekommen”, ergänzte der 32-Jährige.

Auch über die Rückkehr der Fans freute sich der langjährige Ried-Profi: “Wieder mit Zuschauern ist eine andere Atmosphäre.” Insgesamt war es laut Reifeltshammer “wunderschön, so in die Saison zu starten.” Nach dem knappen 3:2-Sieg gegen Tirol geht es für die “Wikinger” am nächsten Sonntag zur Wiener Austria (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 HD). “Als Aufsteiger sind wir der Underdog. Mit der Rolle können wir leben”, sagte der Leitwolf der Oberösterreicher.