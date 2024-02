Ried kassierte mit 2:3 bei Admira nächste Zweitliga-Pleite

Die SV Ried hat im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Liga den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Die Oberösterreicher verloren am Sonntagvormittag mit 2:3 (1:1) bei der Admira auch ihr zweites Spiel nach der Winterpause. Der Tabellenvierte liegt bereits 14 Punkte hinter Spitzenreiter GAK. Die Grazer dürfen durch Rieds Misere zusehends mit einer Rückkehr in die Bundesliga planen. Der Vorsprung auf die ersten Verfolger FAC und DSV Leoben beträgt 13 Runden vor Schluss 13 Zähler.

Die Rieder hatten zum Frühjahrsauftakt daheim gegen den FAC mit 0:2 verloren. Der Bundesliga-Absteiger ging in der Südstadt zwar durch Wilfried Eza in Führung (18.). Lukas Malicsek per Kopf nach einem Corner (29.) und Filip Ristanic (64.) drehten aber die Partie. Nach dem Ausgleich von Fabian Wohlmuth, der nach einer Freistoßflanke volley vollendete (79.), sah es so aus, als ob die Innviertler zumindest einen Punkt retten würden. Nach einem unglücklichen Handspiel von Wohlmuth traf Albin Gashi in der Nachspielzeit aber noch per Elfmeter (94.).

Die Admira schob sich durch ihren zweiten Frühjahrssieg in der Tabelle auf Rang acht. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge ist mit zwölf Punkten bereits komfortabel. Der GAK hatte sich am Samstag gegen Abstiegskandidat Dornbirn sicher mit 3:0 durchgesetzt.

(APA)/Bild: GEPA