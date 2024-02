Souveräner Heimsieg: GAK baut Zweitliga-Führung vorübergehend auf 13 Punkte aus

Der GAK steuert weiter unaufhaltsam dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga entgegen.

Die Grazer setzten sich am Samstag in der 2. Liga zu Hause gegen Abstiegskandidat FC Dornbirn mit 3:0 (2:0) durch. Mit dem fünften Sieg in den jüngsten sechs Ligaspielen bauten die „Rotjacken“ ihren Vorsprung auf die ersten Verfolger FAC und DSV Leoben auf 13 Punkte aus. Die SV Ried liegt einen weiteren Zähler zurück, könnte aber am Sonntag (10.30 Uhr) bei der Admira auf Platz zwei vorstoßen.

Der Tabellenführer startete vor rund 4.166 Zuschauern in der Merkur Arena ideal. Ein Freistoß von Benjamin Rosenberger ging unter der springenden Mauer durch und schlug im kurzen Eck ein (3.). Kurz vor der Pause erhöhte Lenn Jastremski, der den Ball nach Zuspiel von Daniel Maderner ins Kreuzeck jagte (43.). Maderner selbst verwertete nach der Pause einen im Fallen gespielten Querpass von Kapitän Marco Perchtold unbedrängt zu seinem neunten Ligator in dieser Saison (71.).

Sturm II gelingt Punktgewinn gegen Vienna

Dem Zweitteam des Stadtrivalen Sturm Graz gelang nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge zumindest wieder ein Punktgewinn. Die Grazer erreichten zu Hause gegen die Vienna ein 1:1 (0:1).

Die Wiener halten nach zwei Partien im Frühjahr erst bei einem Zähler. Die Führung durch Rapid-Leihgabe Noah Bischof (44.) glich Sturms Tizian-Valentino Scharmer nach der Pause aus (58.).

Schlusslicht Amstetten holt ersten Saisonsieg

Schlusslicht SKU Amstetten landete mit einem 1:0 (1:0) bei Schwarz-Weiß Bregenz den ersten Liga-Saisonsieg und schöpfte im Abstiegskampf neue Hoffnung. Der Treffer fiel aus einem Eigentor von Patrick Obermüller (41.). Der im Winter aus dem Unterhaus zurückgekehrte Amstetten-Kapitän Lukas Deinhofer sah in der Schlussphase Gelb-Rot (79.). Der Rückstand der Niederösterreicher auf den Vorletzten Dornbirn beträgt nur noch drei Zähler, jener auf Sturm II fünf.

