Ried nach Comeback-Sieg in Amstetten weiter Zweitliga-Leader

Aufstiegsaspirant SV Ried hat seine Tabellenführung in der 2. Fußball-Liga mit Mühe behauptet.

Die Oberösterreicher setzten sich am Sonntagvormittag nach 0:2-Rückstand beim SKU Amstetten noch mit 3:2 (1:2) durch. Ried kassierte nach saisonübergreifend zehn Liga-Partien, die man zu Null bestritten hatte, zwar wieder Gegentore. Nach sieben Runden liegen die ungeschlagenen Innviertler aber weiter einen Punkt vor dem Kapfenberger SV auf Tabellenplatz eins.

Amstettens Felix Köchl beendete die Torsperre von Ried-Kapitän Andreas Leitner nach Zuspiel von Jannik Wanner aus kurzer Distanz (14.). 977 Liga-Minuten hatten die Rieder bis dahin keinen Treffer erhalten. Thomas Mayer erhöhte vor 1.180 Zuschauern nach einer Umschaltsituation auf 2:0 (28.). Die favorisierten Gäste kamen erst im Laufe der ersten Hälfte besser ins Spiel und durch einen abgefälschten Schuss von David Berger zum Anschlusstreffer (33.).

In der Schlussphase drehten Tore von Philipp Pomer (83.) und Jonas Mayer (88.) die Partie. Fabian Wohlmuth hatte sich beim entscheidenden Treffer im gegnerischen Strafraum den Ball erkämpft. Eine Minute zuvor hatte Köchl mit einem Lattenpendler beinahe Amstetten in Führung geschossen. Stattdessen setzte es für die Niederösterreicher die dritte Pflichtspielniederlage in Serie. Sie liegen nach einem starken Saisonstart nur noch auf Platz sieben.

(APA) / Bild: GEPA