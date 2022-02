Ried-Torhüter Sahin-Radlinger: „Haben es unnötig spannend gemacht“

via

Die SV Ried hat sich am Samstag einem Startplatz in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga angenähert. Die Innviertler feierten einen 3:2-Heimsieg über die WSG Tirol und stießen damit zumindest für einen Tag auf Platz fünf vor.

In der Schlussphase wurde es aber noch spannend: Justin Forst (90.) und Giacomo Vrioni (91.) erzielten späte WSG-Tore. Für Ried-Torhüter Samuel Sahin-Radliner, machten es die Rieder „unnötig spannend“, wie er im Sky-Interview sagte: „Wir haben es extrem unnötig spannend gemacht. Es hört sich blöd an, aber wir hätten in der ersten Hälfte das 4:0, 5:0 erzielen können. Deswegen ist es die letzte halbe Stunde unnötig spannend geworden. Das müssen wir nächstes Mal besser machen.“