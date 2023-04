Ried-Trainer Senft nach Remis gegen WSG Tirol: „War weitaus mehr drinnen“

via

via Sky Sport Austria

Maximilian Senft ist mit der Leistung seiner Mannschaft nach dem 1:1-Remis gegen die WSG Tirol nur bedingt zufrieden. Der erste Punktgewinn in der Qualifikationsgruppe ist dennoch ein erster Schritt, wie der Ried-Trainer im Sky-Interview erklärt.

„Wir nehmen jetzt mal den Punkt, das war trotzdem schwer genug. Du gerätst in Rückstand, musst dich dann trotzdem reinarbeiten in die Partie. Wir werden schon das Positive aus der Partie ziehen und trotzdem auch ansprechen, wo wir uns verbessern müssen“, so Senft.