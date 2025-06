Ried verleiht Stürmertalent nach Deutschland

Bundesliga-Aufsteiger SV Ried hat Angreifer Mateo Zetic für eine Saison zum deutschen Viertligisten Wacker Burghausen ausgeliehen. Das gaben die Innviertler am Donnerstag bekannt.

Der Angreifer spielt seit Sommer 2023 bei der SV Ried und kam bislang überwiegend in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. In der vergangenen Regionalliga-Saison erzielte Zetic in 27 Spielen 14 Treffer. Zudem sammelte der 20-Jährige 55 Einsatzminuten bei den Profis in der 2. Liga.

Bild: GEPA