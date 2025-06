Ried verpflichtet Youngster und verlängert mit Routinier

Die SV Ried hat U18-Nationalspieler Nevio Zotz ins Innviertel gelotst und mit Oliver Steurer verlängert.

Der 17-jährige Mittelfeldspieler Zotz spielte zuletzt für die AKA Tirol und ist vorerst für die zweite Mannschaft eingeplant, wie der Bundesliga-Aufsteiger am Montag mitteilte. Steurer spielt seit zwei Jahren in der Innenverteidigung der Rieder und verlängerte nun für zwei weitere Saisonen. In Rieds Aufstiegssaison stand der 30-jährige Deutsche in 29 Partien auf dem Platz.

„Oliver Steurer ist seit zwei Jahren eine feste Größe unserer Mannschaft. Seine stabilen Leistungen waren ein wichtiger Grund, warum wir unser großes Ziel im Sommer erreichen konnten. Wir freuen uns, dass er für die nächsten beiden Jahre in Ried unterschrieben hat und er seinen Weg im Innviertel fortsetzt“, betont Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport bei der SV Oberbank Ried. „Nevio Zotz ist schon länger auf unserer Liste und passt als dynamischer und zielstrebiger Linksfuß sehr gut in unser Profil. Er wird sich in den ersten Wochen an den Erwachsenenfußball gewöhnen und auch bei den Jungen Wikingern eingesetzt werden. Nevio bringt als U18-Teamspieler aber großes Potenzial mit, das wir ausschöpfen wollen“, so Fiala zum Transfer des Youngsters.

Ried startete zu Wochenbeginn in die Vorbereitung auf die neue Saison, vorerst standen Leistungstests auf dem Programm. Der Trainingsauftakt ist am Dienstag in Geinberg geplant.

(APA/Red.)/Bild: SVR/Schröckelsberger