Vertrag verlängert: Ried zieht Option bei Angreifer

Antonio Van Wyk bleibt der SV Ried über die laufende Saison hinaus erhalten.

Der Klub gab am Tag nach dem kurzfristig abgesagten Cup-Halbfinale gegen den LASK bekannt, eine im Vertrag des Südafrikaners verankerte Option gezogen zu haben.

Van Wyk bleibt bis 2027 in Ried

Damit wurde der Kontrakt des 23-jährigen Angreifers bis zum Saisonende 2027 verlängert. Van Wyk stand in der aktuellen Spielzeit in 23 Pflichtspielen für die Innviertler auf dem Platz. Dabei erzielte er drei Tore und bereitete vier weitere Treffer vor.

Geschäftsführer Sport Wolfgang Fiala bezeichnete Van Wyk als „absoluten Unterschiedsspieler“, der sich in den vergangenen 18 Monaten – „gerade in unserer Zeit in der Bundesliga“ – entsprechend entwickelt habe. Zudem habe der Offensivspieler die Umstellung nach Europa „gut hinbekommen“ und zeige seine Qualitäten „Woche für Woche“ auf dem Platz.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

(Red.)

Bild: GEPA