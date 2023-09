„Riesengroße Vorfreude“: Schlager vor Highlightwochen mit Nationalteam und Klub

Alexander Schlager befindet sich im Moment auf einem Karrierehoch. Der 27-Jährige ist derzeit sowohl bei Red Bull Salzburg als auch in der österreichischen Nationalmannschaft Stammgoalie, daher sind Höhepunkte garantiert.

Mit den „Bullen“ tritt der Keeper im Herbst in der Champions League an, davor wartet noch am Dienstag (20.45 Uhr) der Auftritt mit der ÖFB-Auswahl gegen Schweden in Solna, wo man einen großen Schritt Richtung EM-Teilnahme machen könnte.

„Ich habe eine riesengroße Vorfreude, die nächsten Wochen sind voller Highlights“, sagte Schlager am Sonntag im Teamcamp in Windischgarsten. „Ich werde versuchen, mein Bestes zu geben. Am Ende des Tages wird man sehen, was rauskommt.“

Schlager fiebert Schweden-Duell entgegen

Vor den Schweden zeigte der Salzburger großen Respekt. „Sie haben Spieler mit riesiger Qualität. Wir müssen als Mannschaft sehr gut arbeiten, um es ihnen schwer zu machen. Trotzdem glaube ich, dass wir im Kollektiv besser sind, wenn wir unsere Aufgaben erfüllen.“

Teamchef Ralf Rangnick kündigte bereits bei der Kaderbekanntgabe Ende August an, dass Schlager in der Friends Arena im Tor stehen wird. So früh über den Platz in der Startformation informiert zu werden, sei „schon angenehm“, meinte der Tormann. „Aber ich bin auch jedes Mal sehr happy, wenn ich die Einberufung bekomme.“

Salzburg-Rückkehr ein „Kindheitstraum“

Bis zur Tumor-Erkrankung von Heinz Lindner musste sich Schlager in der ÖFB-Auswahl hinter dem Oberösterreicher anstellen. Bei seinem Wechsel im Sommer vom LASK zu Salzburg gab es auch kritische Stimmen, die dem neunfachen Teamspieler ein Reservistendasein prophezeiten. Schlager belehrte die Skeptiker eines Besseren, verspürt deshalb aber keine Genugtuung. „Ich hatte nie das Gefühl, jemandem etwas beweisen zu müssen.“

Der Wechsel zu Salzburg sei auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen. „Für mich war es ein Kindheitstraum, zu dem Verein zurückzukehren, bei dem ich ausgebildet wurde.“

„Bin meinem Herzen gefolgt“: Schlager erklärt Salzburg-Wechsel

(APA)/Bild: GEPA