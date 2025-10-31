„RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ am Sonntag exklusiv bei Sky Sport Austria

In der exklusiven Sky Sport Austria Sendung durchleuchtet Sky Moderatorin Kimberly Budinsky das Leben der Sportheld:innen

Einmalige Kulisse: Schauplatz des Talks ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der österreichischen Metropole – das Wiener Riesenrad

Zu Gast ist Stephanie Venier, ehemalige österreichische Skirennläuferin und Goldmedaillengewinnerin

Die Ausgabe mit Stephanie Venier am Sonntag ab 21:15 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1

In der kommenden Ausgabe von „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ trifft Kimberly Budinsky die ehemalige Skirennläuferin und Super-G-Weltmeisterin von 2025, Stephanie Venier.

Im Sporttalk erzählt die Tirolerin von ihrem Weg vom Ski-Kind in den Tiroler Bergen bis zur Weltmeisterin. Sie spricht über ihre Anfänge im Skigymnasium, die familiäre Unterstützung und den emotionalen Moment ihrer ersten WM-Medaille. Im Zentrum steht ihr Karrierehöhepunkt: Der Gewinn von WM-Gold 2025 in Saalbach. Und die bewusste Entscheidung, ihre Karriere am Gipfel zu beenden.

Venier gibt zudem persönliche Einblicke in ihr Leben nach dem Sport: ihre Hochzeit mit Skikollegen Christian Walder, die Schwangerschaft und der Übergang in ein neues Lebenskapitel. Sie thematisiert den mentalen Aspekt des Spitzensports, den Umgang mit Drucksituationen und die Bedeutung von Authentizität. Abgerundet wird die Sendung durch persönliche Anekdoten, etwa ihre Vorliebe für Designertaschen als Belohnung für besondere Erfolge.

Die halbstündige Sendung „RIESENrad“ mit Stephanie Venier wird am Sonntag, 2. November, ab 21:15 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Das exklusive Sky Sport Austria Talkformat „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“

„Es lebe der Sport!“ – frei nach dem Motto von Reinhard Fendrich präsentiert Sky Sport Austria das Talkformat „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“. Bei Sky Sport Austria Moderatorin Kimberly Budinsky erzählen die Legenden und großen Persönlichkeiten des Sports ihre einmalige Lebensgeschichte. Schauplatz des Talks ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der österreichischen Metropole – das Wiener Riesenrad. In einem zu einem Fernsehstudio umfunktionierten Waggon geben außergewöhnliche Sportgrößen exklusive Einblicke abseits der Sportarena und lassen die österreichischen Fans an den Höhen und Tiefen ihres Lebens teilhaben: Welche einschneidenden Erlebnisse haben sie geprägt? Welche Steine haben den Weg blockiert und welche persönlichen Hürden mussten sie überwinden?

Gastgeberin Kimberly Budinsky im Gespräch mit den Größen der Sportwelt

Die ehemalige Leistungsschwimmerin ist seit 2021 für Sky im Einsatz. Vor ihrem Sky Engagement präsentierte sie für Krone.TV Sport die Bundesliga-Analyse, das Wintersport-Format „Steilhang“ sowie das EM-Studio zur UEFA EURO 2020.