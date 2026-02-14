Riesentorlauf der Damen bei Olympia: Die Startliste im Überblick
Am Sonntag steht bei den Olympischen Spielen 2026 der Riesentorlauf der Damen auf dem Programm.
Der erste Durchgang beginnt um 10 Uhr, das Finale folgt ab 13:30 Uhr. Insgesamt werden 76 Athletinnen an den Start gehen.
Eröffnet wird das Rennen von der Norwegerin Thea Louise Stjernesund. Die erste Österreicherin und zugleich größte Hoffnung aus ÖSV-Sicht, Julia Scheib, steht als Siebte am Start.
Stephanie Brunner geht als 22. ins Rennen, Nina Astner folgt mit Nummer 26. Den Abschluss für das ÖSV-Team macht Lisa Hörhager, die als 36. an den Start geht.
++ Die komplette Startliste im Überblick ++
Bild: GEPA