Riesiger Andrang: Tickets für Ronaldo-Training schnell vergriffen

Das öffentliche Training der portugiesischen Nationalmannschaft mit Superstar Cristiano Ronaldo am Freitagabend in Gütersloh ist beinahe so beliebt wie ein Spiel.

Die 6.000 Gratistickets für die Einheit im Vorfeld der EM in Deutschland sind innerhalb weniger Minuten vergeben gewesen, nun werden einige Eintrittskarten teuer angeboten. Bis zu 800 Euro werden auf Verkaufswebseiten für die Trainingseinheit von Ronaldo und Co. verlangt.

Die Mannschaft von Teamchef Roberto Martínez trifft in der Gruppe F auf Tschechien, Türkei und Georgien und ist Mitfavorit auf den Titel.

(APA) / Bild: Imago