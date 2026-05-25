Rodionov bei French Open früh gescheitert

Jurij Rodionov ist am Pfingstmontag bei den mit 61,72 Mio. Euro dotierten French Open in der ersten Runde ausgeschieden.

Der 27-jährige Niederösterreicher unterlag dem favorisierten, als Nummer 22 gesetzten Franzosen Arthur Rinderknech vor knapp 10.000 Fans nach 2:26 Stunden 6:7(5),2:6,3:6.

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Für den Qualifikanten war es sein drittes Tennis-Major-Turnier im Hauptbewerb, seinen bisher einzigen Sieg auf diesem Level feierte Rodionov 2020 ebenfalls in Paris.

Neben Rodionov ist mit Sebastian Ofner noch ein weiterer Österrreicher im Herren-Bewerb in Paris vertreten. Er trifft am Dienstag auf den Italiener Luciano Darderi.

(APA)/Bild: Imago