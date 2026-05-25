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Rodionov bei French Open früh gescheitert
French Open

Rodionov bei French Open früh gescheitert

Jurij Rodionov ist am Pfingstmontag bei den mit 61,72 Mio. Euro dotierten French Open in der ersten Runde ausgeschieden.

Der 27-jährige Niederösterreicher unterlag dem favorisierten, als Nummer 22 gesetzten Franzosen Arthur Rinderknech vor knapp 10.000 Fans nach 2:26 Stunden 6:7(5),2:6,3:6.

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Für den Qualifikanten war es sein drittes Tennis-Major-Turnier im Hauptbewerb, seinen bisher einzigen Sieg auf diesem Level feierte Rodionov 2020 ebenfalls in Paris.

Neben Rodionov ist mit Sebastian Ofner noch ein weiterer Österrreicher im Herren-Bewerb in Paris vertreten. Er trifft am Dienstag auf den Italiener Luciano Darderi.

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(APA)/Bild: Imago