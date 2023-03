Rodionov & Ofner erreichen Challenger-Endspiele

Während es für Dominic Thiem auf der ATP-Tour (Das 1000er-Turnier in Miami LIVE auf Sky Sport Austria sowie auf Sky X!) nicht nach Wunsch läuft, rücken ihm die nächstbesten Österreicher im Ranking näher.

Mit Sebastian Ofner und Jurij Rodionov erreichten am Samstag gleich zwei ÖTV-Davis-Cup-Spieler die Challenger-Finali in Zadar bzw. Biel. Ofner besiegte Flavio Cobolli (ITA-5) 7:5,7:5 und trifft am Sonntag auf dessen Landsmann Alessandro Giannessi. Rodionov besiegte in der Schweiz Benjamin Hassan (LIB) 6:3,7:5 und trifft nun auf Liam Broady (GBR).

Ofner verbessert sich damit am Montag zumindest auf Platz 121, Rodionov in etwa auf 135. Holt Ofner den Titel, fehlen ihm nur noch acht Zähler auf Thiem, der an 109. Stelle liegt. Rodionov könnte auf Platz 125 vorstoßen.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.