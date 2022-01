Tennis-Profi Jurij Rodionov ist beim ATP-250er-Turnier in Adelaide bereits in der ersten Qualifikationsrunde ausgeschieden. Der Niederösterreicher unterlag dem Deutschen Oscar Otte am Sonntag 4:6,6:7(5). Als nächstes tritt er in der Qualifikation für die Australian Open in Melbourne an.

(APA)

Bild: GEPA