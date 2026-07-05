Rodri warnt Konkurrenz: „Werden erst richtig loslegen“

Spaniens Kapitän Rodri hat die Konkurrenz um den WM-Titel gewarnt. „Wir haben immer noch ein großes Verbesserungspotenzial“, sagte der Mittelfeldstar von Manchester City am Sonntag: „Unsere Entwicklung bei diesem Turnier war bisher schrittweise.“

Am Montag (21.00 Uhr MESZ) trifft Spanien im Achtelfinale in Dallas auf Portugal. Geht es nach Rodri, sollte sich das Team um Superstar Cristiano Ronaldo auf einen Gegner einstellen, der „Schritt für Schritt wächst und in den entscheidenden Spielen erst richtig loslegen wird“.

Nach dem überraschenden 0:0 gegen WM-Neuling Kap Verde zum Auftakt hatte sich Europameister Spanien mit Erfolgen über Saudi-Arabien (4:0) und Uruguay (1:0) noch den Gruppensieg gesichert. Im Sechzehntelfinale gegen Österreich (3:0) setzte die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente dann ein klares Ausrufezeichen.

„Natürlich ist das in gewisser Weise normal. In den ersten Spielen muss man sich an die neue Umgebung, den Rasen und andere Spielstile gewöhnen. Das ist nie einfach. Wir haben die Nerven nicht verloren, sondern sind ruhig geblieben“, erklärte Rodri (30), Ballon-d’Or-Gewinner von 2024.