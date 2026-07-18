Rodri warnt vor WM-Finale: „Viel mehr als nur Messi“

Spaniens Spielmacher Rodri warnt vor dem WM-Finale davor, Argentinien auf Lionel Messi zu reduzieren.

„Für mich ist er der beste Spieler aller Zeiten. Er hat seine Nationalmannschaft angeführt, aber Argentinien ist viel mehr als nur Messi“, sagte der Mittelfeldspieler von Manchester City. Seiner Meinung nach treffen am Sonntag die beiden Mannschaften aufeinander, „die als Team am besten zusammenspielen“.

Das Selbstvertrauen der Spanier ist riesig. Vor allem der imponierende Auftritt im Halbfinale gegen Frankreich (2:0) gibt Rückenwind. „Unser Ziel war es, genau da zu stehen, wo wir jetzt sind“, sagte Rodri am Freitagabend bei einer Pressekonferenz in Manhattan vor Hunderten Journalisten: „Wir wollten die Weltmeisterschaft gewinnen, und wir wissen, dass wir es können. Wir haben gezeigt, dass wir große Rivalen schlagen können, und jetzt stehen wir vor dem bisher härtesten Gegner. Es wird der perfekte Test sein, um zu sehen, ob wir den WM-Pokal wirklich holen können. Wir müssen mehr Siegeswillen als Angst vor einer Niederlage haben.“

Spanien glänzte bislang vor allem defensiv. Erst einen Gegentreffer kassierte La Roja bei dieser WM, im Viertelfinale gestatteten das Abwehrtalent Pau Cubarsi (19) und seine Mitspieler dem französischen Supersturm um Kylian Mbappé noch nicht mal eine wirkliche Torchance. „Wir sind schwer zu schlagen. Wir kontrollieren beide Strafräume und das Mittelfeld gut. Wir haben wenige Schwächen“, so Rodri. „Welche das sind, behalte ich für mich“.

Argentinien kassierte dagegen schon sechs Treffer, erzielte mit dem erfolgreichsten Angriff des Turniers aber auch 19 Tore (Spanien 13). Allein acht davon gehen auf das Konto von Messi, vier weitere Treffer bereitete der argentinische Superstar vor.