Rodriguez nach positivem Dopingtest suspendiert

Wie die „Darts Regulation Authority“ auf ihrer Webseite bekanntgegeben und Medien berichtet haben, ist der Österreicher Rusty Jake Rodriguez bei einem Dopingtest bei den Players Championships am 25. August positiv auf eine unerlaubte Substanz getestet worden.

Rodriguez wurde mit sofortiger Wirkung suspendiert. Die NADA Austria teilte auf Anfrage der APA mit, dass sie in dieser Angelegenheit „weder Kontrollpartei, noch Verfahrenspartie sei“ und daher nicht informiert werde.

Rodriguez ist nicht im Testpool der NADA gelistet. Es ist dies eine Gruppe von Sportlerinnen und Sportlern, die für Wettkampf- und Trainingskontrollen nach bestimmten Kriterien zusammengestellt wird und die den Meldepflichten gemäß dem Anti-Doping Bundesgesetz unterliegt.

(APA) / Bild: Imago