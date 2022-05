Roma bietet 166 treuen Fans kostenlose Final-Tickets an

via

via Sky Sport Austria

Der italienische Fußball-Topclub AS Roma hat den 166 treuen Fans, die beim 1:6-Debakel in der Gruppenphase beim norwegischen Meister Bodö/Glimt vor Ort waren, kostenlose Tickets für das Conference-League-Finale angeboten.

Das teilte der Serie-A-Club am Freitag mit. Die Mannschaft von Star-Trainer Jose Mourinho trifft im Endspiel am 25. Mai in Tirana (Albanien) auf Feyenoord Rotterdam mit dem österreichischen Innenverteidiger Gernot Trauner.

Der Verein habe beschlossen, „sich bei den 166 Dauerkarteninhabern, die beim Spiel am 21. Oktober im Gästesektor des Aspmyra-Stadions in Bodö anwesend waren, mit Freikarten zu bedanken“, schrieb Roma in einer Mitteilung. Bodö liegt nördlich des Polarkreises im Norden Norwegens.

AS Roma hofft nach einem Heim-1:0 (gesamt 2:1) am Donnerstagabend gegen Leicester City auf den ersten Europacup-Titel.

(APA)/Bild: Imago