Roma gibt neues Angebot für Niederlande-Talent ab

Die AS Roma hat West Ham United ein neues Angebot für Flügelspieler Crysencio Summerville unterbreitet.

Nach Informationen von Sky Sports UK entspricht die neue Offerte erneut nicht den Preisvorstellungen des Premier-League-Absteigers.

Die Roma bemüht sich seit Längerem um die Verpflichtung des niederländischen Nationalspielers, der bei der WM in vier Spielen starke Leistungen samt zwei Toren und zwei Vorlagen gezeigt hatte. Zunächst hatten die Italiener ein Angebot in Höhe von rund 46 Millionen Euro vorgelegt.

Auch andere Vereine zeigen Interesse am 24-Jährigen. Bei West Ham hat Summerville noch einen gültigen Vertrag bis 2029 mit der Option auf ein weiteres Jahr.