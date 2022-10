Ronaldo geht bei United-Sieg vorzeitig in Kabine

Superstar Cristiano Ronaldo hat beim 2:0-Sieg von Manchester United gegen Tottenham Hotspur vorzeitig den Innenraum des Stadions verlassen. Wie auf Fernsehbildern zu sehen ist, stapfte der ehemalige Weltfußballer beim Stand von 2:0 für sein Team in der 88. Minute frustriert in die Kabine. United hätte zu diesem Zeitpunkt noch zweimal wechseln können. Der Portugiese hatte sich in der zweiten Halbzeit lange Zeit für eine Einwechslung aufgewärmt.

Sein vorzeitiger Abgang könnte nun womöglich Konsequenzen haben. „Ich werde mich am Donnerstag damit befassen“, kündigte Teammanager Erik ten Hag an. Der 37-jährige Ronaldo kommt unter dem niederländischen Coach in dieser Spielzeit nicht über eine Reservistenrolle hinaus, stand in der Liga lediglich an drei von zwölf Spieltagen in der Startelf.

(SID) / Bild: Imago