Ronaldo: „Ohne Zweifel meine letzte EM“

Jedes EM-Spiel könnte ab sofort das letzte für Cristiano Ronaldo sein: Nach dem Einzug ins Viertelfinale hat der Superstar der Portugiesen bestätigt, dass es keine weitere EURO für ihn geben wird.

„Es ist ohne Zweifel meine letzte EM“, sagte der 39-Jährige im Anschluss an das 3:0 (0:0) nach Elfmeterschießen gegen Slowenien im portugiesischen Fernsehen.

Ronaldo ist der erste Profi, der bei sechs Europameisterschaften dabei war. Er hatte 2004 im eigenen Land, als Portugal erst im Finale 0:1 gegen Griechenland verloren hatte, sein EM-Debüt gegeben. Höhepunkt war der Titelgewinn 2016 in Frankreich. Ronaldo ist zudem EM-Rekordspieler (nun 29 Einsätze) und Rekordtorschütze (14 Tore).

Ronaldo: „Sind einer der Favoriten auf den Titel“

Mit Blick auf das Viertelfinale am Freitag gegen die Franzosen um deren Superstar Kylian Mbappe in Hamburg (21.00 Uhr) wurde Ronaldo martialisch. „Es wird ein sehr schwieriges Spiel. Sie sind einer der Favoriten auf den Titel“, sagte Ronaldo: „Aber wir ziehen in den Krieg.“

(SID).

Beitragsbild: Imago.