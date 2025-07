Ronaldo und Al-Nassr verlassen Österreich früher als geplant

Anhaltend maues Wetter im Pinzgau treibt Fußballstar Cristiano Ronaldo und seinen saudi-arabischen Club Al-Nassr quasi in die Flucht.

Al-Nassr wird am Mittwoch noch das Testspiel gegen Toulouse in Grödig bestreiten und am Donnerstag vier Tage früher als geplant abreisen. Einen dementsprechenden Bericht der Salzburger Nachrichten bestätigte am Dienstag Daniel Fischer von der für die Camp-Organisation verantwortlichen Agentur „Onside“.

Al-Nassr war am 20. Juli in Saalfelden eingetroffen, Ronaldo am vergangenen Donnerstag spätabends nachgereist. Beim bis dato einzigen Testspiel gegen St. Johann am Samstag warteten rund 2.000 Besucher vergeblich auf den Altmeister, der gar nicht im Kader stand. Im Hotel des Clubs sorgten laut Medienberichten mehrere Fanaufläufe für Aufregung. Kinder klopften demnach auch an Ronaldos Zimmertür an, die Sicherheitsvorkehrungen seien erhöht worden. Das alles habe zur verfrühten Abreise aber nichts beigetragen, betonte „Onside“. „Einzig und allein das schlechte Wetter“ sei der Grund.

(APA) / Bild: Imago