Ronaldo und Portugal schon 2006 im heutigen EM-Quartier

Für Cristiano Ronaldo ist die Zeit im EM-Quartier bei Marienfeld auch ein Wiedersehen. Vor 18 Jahren hatten die Portugiesen dort ebenfalls ihr Quartier bei der Weltmeisterschaft in Deutschland. Trainiert wurde damals wie heute im Heidewaldstadion von Gütersloh. „Cristiano und Ricardo (Carvalho, Torwarttrainer, Anm.) haben uns schon erzählt, wie es war“, berichtete Mittelfeldspieler Vitinha. Er selbst war damals gerade mal sechs Jahre alt: „Ich erinnere mich an fast nichts.“

Ronaldo schon. „Gleicher Ort, aber 18 Jahre später“, hieß es auf dem Instagram-Account der portugiesischen Nationalmannschaft, dazu auch Fotos von Ronaldo beim Training 2006 und jetzt. Mit der Seleção schaffte er es damals bei der WM bis ins Halbfinale. Dort war gegen Frankreich aber Endstation. Im Spiel um Platz drei hatte Portugal gegen Gastgeber Deutschland verloren.

Bei der EM starten die Portugiesen am Dienstag in Leipzig gegen Tschechien (Gruppe F) in das Turnier. Ronaldo beginnt bereits seine sechste EM, ein Rekord.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Portugal (@portugal)

(APA)/Bild: Imago