Rooney verliert Trainerjob

Der frühere englische Star Wayne Rooney ist nach nur einer Saison seinen Trainerjob bei D.C. United wieder los. Der Klub aus Washington verkündete am Samstag (Ortszeit) nach einem 2:0-Sieg gegen New York City FC die einvernehmliche Trennung vom 37-Jährigen. Grund dürfte das vorzeitige Verpassen der Playoffs in der Major League Soccer sein, auch wenn Rooney die Punktebilanz der Mannschaft verbessert hatte.

Rooney hatte das Amt bei D.C. United im Vorjahr übernommen. Zum Ende seiner Profikarriere hatte er 48 Partien für das Team aus der US-Hauptstadt bestritten und gehörte zu den Topstars der MLS. Danach war er zwei Jahre lang Trainer beim englischen Club Derby County. „Wir sind Wayne Rooney für alles dankbar, was er für unseren Klub und für den Fußball in der Hauptstadt getan hat“, sagte Jason Levien, Geschäftsführer von D.C. United, zur Trennung von Rooney.

Der frühere Weltklasse-Torjäger erlebte den Höhepunkt seiner Club-Karriere im Trikot von Manchester United. Für Englands Nationalmannschaft bestritt er 120 Länderspiele.

(skysport.de) / Bild: Imago