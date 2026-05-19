Rossi-Club Vancouver trennt sich von Trainer Foote

Der Vorarlberger Marco Rossi erhält bei den Vancouver Canucks einen neuen Cheftrainer. Das schwächste Team der vergangenen NHL-Saison gab am Dienstag die Trennung von Head Coach Adam Foote und drei Assistenztrainern bekannt. Foote war nur eine Saison im Amt, in dieser gewannen die Canucks aber nur 25 von 82 Partien. Rossi war Mitte Dezember von den Minnesota Wild nach Vancouver gewechselt. Sein Vertrag in der stärksten Eishockey-Liga der Welt läuft noch bis 2028.

Bei Rossis neuem Team blieb nach Saisonende fast kein Stein auf dem anderen. Ryan Johnson löste den im April gefeuerten Patrik Allvin als General Manager ab, die einst als Spieler bei den Canucks erfolgreichen schwedischen Zwillinge Daniel und Henrik Sedin wurden zu Co-Präsidenten bestellt.

(APA)

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