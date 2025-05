Rossi-Klub Minnesota holt russischen Center Jurow

Der NHL-Club Minnesota Wild hat den 2022 im Erstrunden-Draft ausgewählten Russen Danila Jurow am Freitag mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet.

Der 21-jährige Stürmer war in der abgelaufenen Saison in der KHL im Einsatz, für Magnitogorsk gelangen ihm in 46 Spielen 25 Punkte. Jurow – als Nummer 24 im Draft gezogen – spielt auf der Position des Centers, auf der bei der Wild auch Marco Rossi agiert. Die Zukunft des Vorarlbergers in Minnesota scheint aktuell offen.

Nach dem Aus in der ersten Playoff-Runde hatte sich Rossi enttäuscht über seine Rolle im Team gezeigt. Rossi war im Grunddurchgang mit 24 Toren und 36 Assists zweitbester Scorer von Minnesota, wurde von Trainer John Hynes im Playoff aber in die vierte Linie zurückversetzt. Rossis Vertrag ist nun abgelaufen, er ist „restricted free agent“. Damit kann er ab Juli bei einem anderen Klub unterschreiben, Minnesota hat jedoch ein „Vorkaufsrecht“.

(APA) / Bild: Imago