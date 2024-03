Rossi und Minnesota mit dem nächsten Erfolg

Marco Rossi hat mit Minnesota Wild in der National Hockey League den zweiten Sieg in Folge geholt. Bei den Arizona Coyotes setzte sich die Wild am Donnerstag (Ortszeit) mit 5:2 durch. Der Vorarlberger Rossi blieb dabei ohne Scorer-Punkt.

Minnesota lag im dritten Drittel nach einem Doppelschlag der Hausherren 1:2 zurück, angeführt vom dreifachen Assistgeber Mats Zuccarello gelang den Gästen aber noch die Wende. In der Western Conference liegt Minnesota aktuell auf Rang zwölf.

