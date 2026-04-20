Rot gegen Rapid: Sperre für Hartberg-Coach Schmid bekannt

Eine Rote Karte mit direkten Folgen: Der Strafsenat der Bundesliga gibt die Sperre für Hartberg-Trainer Manfred Schmid nach dessen Ausschluss gegen den SK Rapid bekannt.

Der TSV-Coach wird demnach für zwei Spiele gesperrt – eines davon jedoch bedingt wegen der „Nichtbefolgung einer Verbandsordnung“. Damit verpasst Schmid das „Rückspiel“ gegen den SCR am kommenden Mittwoch in Wien (ab 18 Uhr LIVE & EXKLUSIV bei Sky Sport Austria!).

Schmid: „Entscheidungen in Richtung Rapid gegangen“

Nach dem 2:2-Ausgleich der Hütteldorfer hatte sich der Hartberg-Trainer lautstark bei Schiedsrichter Julian Weinberger beschwert und wurde deshalb mit Rot ausgeschlossen. Im Sky-Interview danach erneuerte der Trainer seine Kritik in Richtung des Referees.

Auch Ried-Betreuer gesperrt

Zudem wurde auch ein Betreuer der SV Ried gesperrt: Tormanntrainer Wolfgang Wimmer verpasst ebenso das Spiel der kommenden Runde. Er sah gegen den GAK aus ähnlichen Gründen die Rote Karte.

(Red.)

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