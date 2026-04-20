Zeichen auf Schmid-Abschied? Korherr: „Werden irgendwann einen Trainer haben“

Nach dem 2:2-Unentschieden gegen den SK Rapid steht beim TSV Hartberg nicht nur die sportliche Leistung im Fokus, sondern einmal mehr die Zukunft von Cheftrainer Manfred Schmid. Die Aussagen nach dem Spiel lassen Raum für Spekulationen und deuten nicht unbedingt auf eine baldige Vertragsverlängerung hin.

Schmid selbst gab sich im Sky-Interview gelassen, als er auf seine Vertragssituation angesprochen wurde: „Ich bin ganz entspannt. Es hat keine Gespräche gegeben, aber das ist ganz okay. Ich sitz jetzt nicht jede Minute vorm Telefon und warte, dass mich Hartberg anruft. Ich gehe davon aus, dass Gespräche geführt werden und wenn nicht, ist das auch okay.“

Noch weniger Klarheit brachte die Stellungnahme von Obmann Erich Korherr. Auf die direkte Frage, ob man mit Schmid weitermachen wolle, antwortete er ausweichend: „Das werden wir sehen. Das kann ich Ihnen heute nicht beantworten.“

Korherr: „Nächste Woche wird es sicher Gespräche geben“

Auch ein Zeitrahmen wurde nur vage umrissen. Korherr stellte klar, dass bereits interne Gespräche im Vorstand stattgefunden haben und in der kommenden Woche weitere folgen sollen. Eine endgültige Entscheidung soll spätestens bis zum Trainingsauftakt fallen. Korherr: „Dann werden wir auch irgendwann einen Trainer haben und euch entsprechend informieren.“

Eine Formulierung, die für ordentlich Interpretationsspielraum sorgt und eher auf einen baldigen Abschied von Cheftrainer Manfred Schmid hindeutet als auf eine Vertragsverlängerung.

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