„Es ist kein Witz“: Mourinho vor Real-Comeback?

Fast 13 Jahre ist es her, als Jose Mourinho letztmals auf der Trainerbank von Real Madrid gesessen hat. In den spanischen und portugiesischen Medien kursiert nun das verblüffende Gerücht um eine mögliche Rückkehr der Trainer-Ikone. „Nein, es ist kein Witz“ titelt die Marca. Die auflagenstärkste Sportzeitung Spaniens gilt als sehr real-nah.

Jose Mourinho und Real Madrid – kommt es im Sommer tatsächlich zur spektakulären Wiedervereinigung?

Zumindest wird der 63-Jährige, der aktuell bei Benfica unter Vertrag steht, als Kandidat für den im Sommer wohl vakanten Cheftrainerposten gehandelt. Denn Alvaro Arbeloa kann mit den „Königlichen“ in LaLiga die Meisterschaft bei neun Punkten Rückstand auf den FC Barcelona wohl abschreiben und in der Copa del Rey (Achtelfinale) sowie in der Champions League (Viertelfinale) sind sie bereits ausgeschieden.

Es sieht stark nach einer titellosen Saison aus – die zweite in Folge. Dann könnte Arbeloa seinen Job im Sommer schon wieder los sein.