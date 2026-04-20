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La Liga

„Es ist kein Witz“: Mourinho vor Real-Comeback?

Fast 13 Jahre ist es her, als Jose Mourinho letztmals auf der Trainerbank von Real Madrid gesessen hat. In den spanischen und portugiesischen Medien kursiert nun das verblüffende Gerücht um eine mögliche Rückkehr der Trainer-Ikone. „Nein, es ist kein Witz“ titelt die Marca. Die auflagenstärkste Sportzeitung Spaniens gilt als sehr real-nah.

Jose Mourinho und Real Madrid – kommt es im Sommer tatsächlich zur spektakulären Wiedervereinigung?

Zumindest wird der 63-Jährige, der aktuell bei Benfica unter Vertrag steht, als Kandidat für den im Sommer wohl vakanten Cheftrainerposten gehandelt. Denn Alvaro Arbeloa kann mit den „Königlichen“ in LaLiga die Meisterschaft bei neun Punkten Rückstand auf den FC Barcelona wohl abschreiben und in der Copa del Rey (Achtelfinale) sowie in der Champions League (Viertelfinale) sind sie bereits ausgeschieden.

Es sieht stark nach einer titellosen Saison aus – die zweite in Folge. Dann könnte Arbeloa seinen Job im Sommer schon wieder los sein.

Real braucht Dirigenten für Star-Ensemble

Nachdem im vergangenen Sommer der große madrilenische Umbruch unter dem neu installierten Coach Xabi Alonso eingeleitet wurde, übernahm nach einer rund sechsmonatigen Achterbahnfahrt der Gefühle – geprägt von großen Spannungen innerhalb der Mannschaft und des Klubs – der ehemalige spanische Rechtsverteidiger. Aber auch Arbeloa brachte nicht den gewünschten Erfolg zurück.

Im Sommer könnte daher ein routinierter Dirigent gesucht sein, der die großen Egos im üppig bestückten Star-Ensemble um Kylian Mbappe, Vinicius Jr. und Co. zähmen und kontrollieren kann. Mourinho ist jemand, der über solche Fähigkeiten verfügt. Die portugiesische Trainer-Ikone ist ein Mann der klaren Worte und hat in der Vergangenheit schon mehrfach bewiesen, ein Team voller Superstars anführen zu können.

Mourinho kann Benfica-Verbleib nicht garantieren

Ob sich Mourinho selbst ein Comeback vorstellen könnte? Angesprochen auf das Gerücht um seine Person und einem möglichen Abschied von Benfica antwortete „The Special One“ jüngst vor dem Lissabon-Derby gegen Sporting (2:1): „Darüber habe ich vor zwei Monaten gesprochen, vor ein paar Wochen und vor ein paar Tagen. Ich kann nicht garantieren, was passieren wird.“

Über seine Zukunft entscheidet laut eigener Aussage nicht nur er allein. „Ein Trainer ist in der Struktur eines Vereins eingebunden – genauso wie alle anderen Mitarbeiter“, sagte Mourinho und schlussfolgerte: „Natürlich kann ich gar nichts garantieren.“

Das heißt: weder einen Verbleib bei Benfica noch eine Rückkehr zu Real Madrid…

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(skysport.de)/Beitragsbild: Imago