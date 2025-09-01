Rot im Grazer Derby: Liga gibt Strafe für Koch bekannt

Der Strafsenat der ADMIRAL Bundesliga verkündet nach der fünften Runde die Sperre für GAK-Profi Tobias Koch nach dessen Platzverweis im Grazer Derby gegen den SK Sturm.

Der Mittelfeldspieler wird für sein „Rohes Spiel“ nach seinem Platzverweis gegen den SK Sturm für ein Spiel gesperrt. Koch wurde in der 80. Minute des Lokalduells wegen eines groben Foulspiels gegen den Gegenspieler mit glatt Rot vom Platz gestellt. Er fehlt dem GAK damit im nächsten Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz am 13. September (LIVE bei Sky Sport Austria mit Sky Stream!).

Rote Karte – Tobias Koch (80.) | GAK-STU

Ebenfalls für ein Spiel gesperrt wird Altach-Torwarttrainer Martin Kobras wegen der Nichtbefolgung einer Verbandsanordnung. Das selbe Strafmaß fasst ein Zweitliga-Tormannduo aus: Klagenfurts Alexander Turkin sowie Kapfenbergs Richard Strebinger verpassen ebenso ihre nächste Partie. Begründung ist hierbei in beiden Fällen die Verhinderung einer offensichtlichen Torchance.

(Red./APA.)

Beitragsbild: GEPA.