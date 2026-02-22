Rot nach Kopfstoß! Mitchell fliegt bei Sturm-Sieg vom Platz

Später Ausschluss in Graz! Sturm-Profi Jeyland Mitchell wurde in der 90. Minute wegen eines Kopfstoßes gegen Blau-Weiß-Profi David Riegler ausgeschlossen.

Nachdem Riegler zunächst den am Boden liegenden Sturm-Verteidiger hilft, startet dieser beim plötzlichen Wiederanpfiff ein Gerangel. Auf das darauffolgende Wortgefecht reagiert der Sturm-Profi mit einem klar sichtbaren Kopfstoß. Die Konsequenz: Rot für Mitchell sowie Gelb für Riegler. Trotz des Ausschlusses brachte Sturm den knappen 1:0-Erfolg über die Zeit.

Silberberger über Mitchell-Aktion : „Kann man gar nicht in Worte fassen“

(Red./APA).