Rote Karte & Elfer-Check: VAR erklärt Entscheidungen

Doppelter Rückblick zum Abschluss des Grunddurchgangs: VAR Österreich äußert sich nach der 22. Runde zu einer Roten Karte sowie einem ausgebliebenen Elfmeterpfiff.

Eine der Szenen betrifft die Rote Karte für GAK-Profi Martin Kreuzriegler gegen die WSG Tirol. In der 39. Minute tritt der Grazer Verteidiger gegen seinen Gegenspieler nach – und wird nach einer On-Field-Review des Schiedsrichters Florian Jäger direkt vom Platz gestellt. Der VAR sieht hierbei in der Nachbetrachtung eine richtige Entscheidung. Kreuzriegler wurde nach heutiger Entscheidung für mehrere Spiele gesperrt.

Kein Elfer für Blau-Weiß: Entscheidung laut VAR korrekt

Eine andere Entscheidung betraf den ausgebliebenen Elferpfiff beim Duell zwischen dem TSV Hartberg und Blau-Weiß Linz: Bei einem Luftzweikampf zwischen Youba Diarra und Christopher Cvetko kommt es zu einem Kontakt, der Blau-Weiß-Profi geht zu Boden. Der Strafstoß bleibt nach Entscheidung des Referees Julian Weinberger aber aus, der VAR greift wegen der Nachvollziehbarkeit nicht ein. Darüber hinaus wurde eine Linzer Blockierung des Gegenspielers zuvor aus einer Abseitsstellung zuvor erkannt.

Cvetko über Elfmeter-Szene: „Kennen uns selber nicht mehr aus“

