“Rote Karte hat den Unterschied gemacht”: Stimmen zum EM-Aus der Niederlande

Die Niederlande ist nach dem 0:2 im Achtelfinale gegen Tschechien bei der EURO 2020 ausgeschieden. Einige Stimmen zum Spiel:

Frank de Boer (Niederlande-Teamchef): “Tschechien war ein schwieriger Gegner, aber ich denke, dass wir bis zur Roten Karte die bessere Mannschaft waren. Wir haben das Spiel dominiert. Denzel (Anm.: Dumfries) und Patrick (Anm.: Van Aanholt) haben einige Male die letzte Linie erreicht, aber in jedem Fall hätte der letzte Pass besser kommen können. Spiele wie diese drehen sich bei dem ein oder anderen Moment. Wir hatten einen, bei der Chance von Donyell (Anm.: Malen) und ein paar Sekunden später waren wir nur noch zu zehnt auf dem Platz. Und das Schlechteste, was dir gegen ein Team wie Tschechien passieren kann, ist, in Rückstand zu geraten. Dann können sie genau so spielen, wie sie das wollen.”

Jaroslav Silhavy (Tschechien-Teamchef): “Ich bin richtig stolz auf mein Team. Wir haben einen großartigen Gegner besiegt, alle Spieler haben taktisch eine exzellente Leistung gebracht. Ich bin froh, dass wir das Viertelfinale vor so vielen von unseren Fans erreicht haben.”

Matthijs de Ligt (Niederlande-Abwehrspieler): “Es fühlt sich natürlich schlecht an. Wir haben das Match grundsätzlich wegen meiner Aktion verloren. Im Nachhinein hätte ich den Ball nicht mit der Hand spielen sollen. Ich hatte das Gefühl, dass wir das Spiel unter Kontrolle hatten. Wir hatten ein paar Chancen, vor allem in der ersten Hälfte. Sie haben nicht wirklich viele Chancen herausgearbeitet. Aber die Rote Karte hat dann den Unterschied gemacht.”

Frenkie de Jong (Niederlande-Mittelfeldspieler): “Es war fast so, als wären wir müde. Ich habe aber keine Idee, warum. Wir haben wirklich den Sieg gewollt. Für einige unserer Jungs war es das größte Spiel ihrer bisherigen Karriere. Es ist nicht so, dass wir taktisch nicht vorbereitet gewesen wären. Wir waren fokussiert und haben Tschechien sicherlich nicht unterschätzt. Wir konnten aber unser Spiel nicht wie gewohnt aufziehen. Manchmal gibt es leider solche Tage.”

Tomas Holes (Tschechien-Torschütze/”Man of the match”): “Sie waren der Favorit. Es ist noch ein bisschen schwer zu realisieren, dass wir gegen dieses Team mit 2:0 gewonnen haben. Sie waren besser mit dem Ball, wir haben gelitten, aber dank unserer Teamleistung haben wir ihnen nicht viel Raum gegeben.”

(APA)

Bild: Imago