ÖFB-Legionär Daniel Royer verlässt die New York Red Bulls nach knapp fünf Jahren. Das gab der Klub am Mittwoch auf Twitter bekannt.

Beim Angreifer wurde demnach die Option auf eine Vertragsverlängerung vom Verein nicht gezogen. Der 31-Jährige absolvierte mehr als 150 Pflichtspiele für die Red Bulls.

For everything you’ve done for this club… Thank You, Danny Royer

#️⃣7️⃣7️⃣ pic.twitter.com/5dDZj6jQCg

