Rublev nach Sieg über Ofner-Bezwinger Hongkong-Champion

Für den Halbfinal-Bezwinger von Sebastian Ofner in Hongkong hat es nicht zum ersten ATP-Tour-Titel gereicht. Der topgesetzte Russe Andrej Rublev war dem Finnen Emil Ruusuvuori am Sonntag beim 6:4,6:4 zu stark. Der 26-Jährige gewann nach 78 Minuten und holte seinen 15. Siegerscheck auf der Tour. Der Weltranglisten-Fünfte schlägt sich ebenso gut für Melbourne ein wie Grigor Dimitrov in Brisbane. Der Bulgare besiegte dort den topgesetzten Dänen Holger Rune mit 7:6(5),6:4.

Der 32-jährige Dimitrov pirscht sich damit weiter zurück in Richtung Top Ten und wird am Montag auf Weltranglisten-Platz 13 aufscheinen. Für den ATP-Finals-Sieger von 2017 und früheren Weltranglisten-Dritten war es sein insgesamt neunter Titel und der erste seit sieben Jahren. „Es ist eine Weile her, seit ich eine von diesen (Trophäen) gehalten habe“, meinte Dimitrow daher auch.

Bei den Frauen starteten die US-Amerikanerin Coco Gauff und die Kasachin Jelena Rybakina mit Turniersiegen ins neue Jahr. Gauff rang in Auckland Elina Switolina (UKR) mit 6:7(4),6:3,6:3 nieder und gewann damit ihren siebenten Titel.

Rybakina revanchierte sich in Brisbane klar an der topgesetzten Aryna Sabalenka aus Belarus. Die Wimbledonsiegerin von 2022 ließ der aktuellen Weltranglisten-Zweiten nur drei Games. Zuletzt hatte Rybakina bei den WTA Finals in drei Sätzen gegen Sabalenka verloren. Es war zudem eine Wiederholung des Australian-Open-Finales vor einem Jahr, das ebenfalls Sabalenka gewonnen hatte.

