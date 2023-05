Rückblick: Sieben-Tore-Spektakel und Mega-Comeback bei Real gegen City

Wenn Real Madrid und Manchester City aufeinandertreffen, ist für Spektakel gesorgt. Am heutigen Dienstag treffen die beiden Topteams zum neunten Mal in der UEFA Champions League aufeinander (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass). Auch in der vergangenen Saison kam es zum Duell zwischen Real und City – ebenfalls im Halbfinale. Ein Rückblick auf ein spektakuläres Topduell.

Nach einem packenden Hinspiel ging City mit einem 4:3-Vorsprung in das Rückspiel im Santiago Bernabeu. Auch dort sahen die „Skyblues“ schon wie der sichere Sieger aus: Riyad Mahrez brachte sein Team in der 73. Minute mit 1:o in Führung. Doch wie schon gegen PSG und Chelsea sollte Real ein weiteres unglaubliches Comeback gelingen. Rodrygo schoss Real mit einem Doppelpack (90., 90. + 1) in die Verlängerung, ehe Karim Benzema per Elfmeter (95.) die Wende vollendete.

VIDEO-Highlights: City gewinnt Sieben-Tore-Spektakel gegen Real

VIDEO: Von 0:1 auf 3:1: Real dreht Duell gegen City und steht im CL-Finale!

Pep Guardiola steht mit Manchester City in seinem dritten Champions-League-Semifinale in Folge. Mit Titelverteidiger Real Madrid wartet aber die erwartet schwere Aufgabe. Die „Königlichen“ haben in dieser CL-Saison mit dem FC Liverpool und dem FC Chelsea bereits zwei Klubs aus der Premier League eliminiert. Real möchte auf dem Weg zum sechsten CL-Titel in den letzten zehn Jahren unbedingt ins Finale einziehen.

Bereits in der Saison 2015/16 gab es das Duell City – Real in einem Champions-League-Halbfinale. Damals setzte sich nach zwei knappen Duellen Real mit einem Gesamtscore von 1:0 durch – nach einem Eigentor von City-Mittelfeldspieler Fernando im Rückspiel.

Bild: Imago