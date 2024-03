Für den TSV Hartberg jährt sich am 1. März zum vierten Mal ein historischer Tag: Genau vor vier Jahren zogen die Hartberger in ihrer zweiten Bundesligasaison in die Meistergruppe ein – trotz einer 1:5-Klatsche in Pasching!

Am 1. März 2020 hatten die Oststeirer trotz der Packung in Pasching gegen den LASK nach Schlusspfiff dennoch Grund zum Jubeln. Denn die Hartberger waren trotz der Klatsche beim LASK eine Runde vor Ende des Grunddurchgangs nicht mehr vom sechsten Platz zu verdrängen. Dies hatte die Schopp-Elf auch der Schützenhilfe von Sturm Graz zu verdanken, das gegen Austria Wien ein 1:1 holte und damit Hartbergs ärgstem Konkurrent um die Meistergruppe ein Bein stellte.

Sky war bei der Kabinenparty der Hartberger in Pasching live mit dabei. Auch wenn sich die Freude zu Beginn noch in Grenzen hielt, ging es danach ordentlich ab – inklusive Bierdusche für Hartberg-Trainer Markus Schopp beim Interview mit Sky-Reporter Michael Ganhör.

Auch Hartberg-Präsidentin Brigitte Annerl sprach an diesem für Hartberg historischen Tag im Sky-Interview über das Erreichen der Meistergruppe und den damit fixierten Klassenerhalt.

Hartberg trotz früher Führung am Ende chancenlos

In den vorangegangenen 90 Minuten hatten die Hartberger wenig Grund zur Freude. Die Gäste standen nach einer starken ersten Hälfte, in der Christian Klem (6.) früh traf, auch aufgrund einer Gelb-Roten Karte für David Cancola (32.) früh auf verlorenem Posten.

Beim LASK sorgten Geburtstagskind Joao Klauss mit einem Triplepack (51., 61., 89.), Peter Michorl (59.) und Samuel Tetteh (80.) für die Wende.

Die VIDEO-Highlights zum Spiel