Rückblick: Der letzte Rapid-Sieg in Salzburg

Der 2. Spieltag der Saison 2015/16 – so lange liegt der letzte Auswärtssieg von Rapid in Salzburg bereits zurück. Damals konnten die Grün-Weißen das Duell mit einem 2:1-Sieg durch Tore von Stefan Schwab und Thanos Petsos für sich entscheiden. Seit dem letzten Auswärtssieg bestritten die zwei Mannschaften wettbewerbsübergreifend 29 weitere Spiele – mit einer erschreckenden Bilanz für die Wiener: Nur einen Sieg konnte Rapid in diesen Begegnungen verzeichnen, vier Mal trennte man sich mit einem Remis, die restlichen 24 Partien gingen allesamt verloren.

Rapid möchte es am kommenden Sonntag (ab 16:15 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) besser machen und die Negativserie in Salzburg beenden. Aktuell befinden sich die Wiener auf dem fünften Tabellenplatz, Red Bull Salzburg winkt wie so oft von der Tabellenspitze. Die Bullen sind wieder souverän in die Saison gestartet – 7 Siege aus 8 Spielen konnten verbucht werden, nur gegen Sturm Graz verlor man.

Für den bisher letzten Auswärtssieg der Rapidler in Salzburg sorgten am 1. August 2015 Stefan Schwab und Thanos Petsos, damals noch unter Trainer Zoran Barisic. Die beiden Treffer in der 15., sowie der 33. Minute brachten Rapid früh auf die Siegesspur. Ein Treffer in der 66. Minute durch Dimitri Oberlin für die Mannschaft vom damaligen Salzburg-Coach Peter Zeidler war letztlich nur noch Ergebniskosmetik.

Die Match-Highlights als Video:

Die Rapid-Startelf beim letzten Auswärtssieg in Salzburg:

Red Bull Salzburgs Startelf:

Bild: IMAGO