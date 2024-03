Rückblick ins Jahr 2011: Altachs letzter Heimsieg gegen den LASK

Der 23. September 2011 – so lange liegt der letzte Altacher Heimsieg gegen den LASK bereits zurück. Damals gewannen die Vorarlberger in der 13. Runde der „Heute für Morgen“ – Erste Liga zuhause 2:0 (1:0) gegen die Linzer.

Am Sonntag geht in der ADMIRAL Bundesliga bereits die 21. und damit vorletzte Runde im Grunddurchgang über die Bühne. Da möchte der SCR Altach wie damals 2011 wieder einen Heimerfolg gegen den LASK einfahren (ab 16:00 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass).

Es wäre nämlich höchste Zeit für einen Heimsieg der Altacher in der Bundesliga über den LASK. Dieser gelang den Rheindörflern nämlich noch nie. Auswärts triumphierte Altach immerhin zweimal: 2008 sowie 13 Jahre später fuhr der Sportclub mit drei Punkten nach Hause.

Spielverlauf

Der letzte Heimsieg gegen die Stahlstädter gelang dem SCRA in der 2. Liga. Am 13. Spieltag der Saison 2011/12 setzte sich das von Trainer Adi Hütter betreute Team mit 2:0 gegen die Oberösterreicher durch. Tomi Correa, der später u.a. bei Rapid kickte, brachte den Klub aus dem Ländle per Elfmeter in Führung (15.). Unmittelbar nach Seitenwechsel sah LASK-Stürmer Harald Unverdorben die Gelb-Rote Karte. Für den Endstand sorgte Patrick Seeger, der nach einem Traumpass von Thorsten Schick vor LASK-Goalie Thomas Mandl eiskalt blieb und trocken zum 2:0 einschob.

Seeger trifft nach Traumpass von Schick zum 2:0

Aufstellungen

Die Cashpoint Arena früher und heute

23.09.2011: SCR Altach – LASK 2:0 – „Heute für Morgen“ -Erste Liga

Einige Ergebnisse aus der Fußballwelt vom 23.09.2011

Bild: GEPA