Rückblick: Salzburgs Entscheidungsspiele in der Champions League

Fünfte Champions-League-Teilnahme des FC Salzburg – mit dem fünften Entscheidungsspiel am letzten Gruppenspieltag. Wie bereits in den letzten Jahren kämpft Österreichs Meister auch diesmal gegen Benfica Lissabon (Dienstag ab 20 Uhr) am sechsten Spieltag noch um ein europäisches Frühjahr.

Bislang erreichten die Salzburger jedes Mal zumindest den Umstieg in die Europa League – bislang gelang nur einmal ein noch größerer Coup in Form des Champions-League-Achtelfinales. Diesmal kämpft Salzburg zwar nicht mehr um die K.O.-Phase der Königsklasse, kann aber im direkten Duell mit Portugals Meister die Top-Drei-Erfolgsserie in der CL fortsetzen.

In der letztjährigen Saison 2022/23 erkämpfte sich Salzburg unter anderem durch Unentschieden gegen Chelsea und Milan das entscheidende Duell gegen den späteren italienischen CL-Halbfinalisten. Im San Siro setzte es letztendlich aber eine klare 0:4-Niederlage, zu dem Milan-Stürmer Olivier Giroud einen Doppelpack beisteuerte. Salzburg beendete die Gruppenphase dennoch mit sechs Punkten und nur zwei Niederlagen.

Die bislang stärkste Gruppenphase bestritten die Salzburger im Jahr zuvor in der Saison 2021/22. Als erster österreichischer Verein der CL-Geschichte zog das Team in die K.O.-Phase des Bewerbs ein. Der 1:0-Goldtreffer des aktuellen Milan-Stürmers Noah Okafor gegen Europa-League-Rekordsiger FC Sevilla reichte zum zweiten Gruppenrang und sorgte für eine Ausbeute von zehn Punkten sowie prestigeträchtige Achtelfinal-Duelle mit dem FC Bayern München.

Auf den deutschen Serienmeister trafen die Salzburger bereits im Jahr davor – punkten sollte Österreichs CL-Vertreter aber nur gegen Kontrahent Lok Moskau. Trotzdem reichten die vier Punkte zur entscheidenden Partie gegen Diego Simeones Atletico Madrid. Zuhause machten Mario Hermoso sowie durch einen späten Treffer Yannick Carrasco die Salzburger Hoffnungen zunichte.

Schon in der Premierensaison 2019/20 davor sollten die Träume vom Platz unter den besten 16 Teams erst am letzten Gruppenspieltag platzen. Durch zwei klare Siege über Genk und ein Remis in Neapel empfing Salzburg den damaligen Titelverteidiger FC Liverpool zum Alles-oder-Nichts-Duell. Ex-Salzburger Naby Keita und LFC-Star Mohamed Salah wendeten jedoch ein vorzeitiges „Reds“-Aus in Form eines 2:0-Auswärtssieges zu Ungunsten der rot-weiß-roten Hausherren ab. Mit 16 erzielten Toren und sieben Punkten hinterließ Salzburg dennoch einen erfolgreichen ersten Eindruck.

