Rückblick: WSG erreicht Meistergruppe im Fernduell dank „Alltime-Hero“ Schulz

Zwei weiter, einer raus: Der FK Austria Wien, Austria Klagenfurt und die WSG Tirol rittern um die letzten zwei freien Plätze in der Meistergruppe. Aufgrund der Tabellensituation haben die Tiroler die schlechtesten Karten – doch das Team von Coach Thomas Silberberger erreichte bereits vor zwei Jahren spätestmöglich die Top sechs.

Am 22. Spieltag der Saison 2020/21 durchlebten die Tiroler ein wahres Wechselbad der Gefühle. Gegen den SK Rapid Wien lief die WSG einem Rückstand hinterher, ehe Tobias Anselm sechs Minuten vor Schluss doch noch ausgleichen konnte. Der Punktegewinn geriet in der Nachspielzeit nach einem Elfmeter für Rapid erneut ins Wanken, der damalige SCR-Stürmer Ercan Kara scheiterte allerdings an Goalie Ferdinand Oswald. Das Remis alleine hätte jedoch nicht für die Meistergruppe gereicht.

Im Parallelspiel zwischen Kontrahent TSV Hartberg und dessen Gegner SKN St. Pölten ging es nämlich völlig chaotisch zu. Die Oststeirer glichen nach zweimaligem Rückstand aus und lagen ab der 76. Spielminute mit 3:2 voran – ein Ergebnis, dass den TSV im Fernduell in die Meistergruppe befördert hätte. Die dramatische Entscheidung fiel erst in der vierten Minute der Nachspielzeit: Der aktuelle WSG-Profi Kofi Schulz glich für den SKN aus – und erlaubte der WSG doch noch den Sprung in die obere Tabellenhälfte.

Im Vorjahr beinahe abgestiegen, schaffte die WSG damit in einem Zug den Ligaverbleib sowie den Sprung in die Top sechs. „Am Ende des Tages hat uns St. Pölten enorme Hilfe geleistet. Kofi Schulz ist bei uns in der Kabine der Alltime-Hero, wir werden ihn wahrscheinlich im Sommer holen“, adelte Silberberger den SKN-Außenverteidiger kurz darauf zum Helden. Schulz sollte am Ende der Saison zwar mit St. Pölten absteigen, heuerte aber im Dezember 2021 bei der WSG an.

Die Tiroler beendeten die Saison schlussendlich auf Rang sechs, Hartberg gewann immerhin noch die Qualifikationsgruppe als Siebter des Endrankings.

