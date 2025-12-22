Rückenprobleme! Pöltl in Brooklyn vorzeitig out

Nur 6:36 Minuten hat am Sonntag (Ortszeit) die Einsatzzeit von Jakob Pöltl beim 81:96 der Toronto Raptors auswärts gegen die Brooklyn Nets in der National Basketball Association (NBA) betragen.

„Leider konnte ich nach dem ersten Viertel wegen Rückenproblemen nicht weitermachen“, ließ der Center wissen, der aus diesem Grund schon die vorangegangenen zwei Partien verpasst hatte. Er verbuchte bei seinem vorzeitigen Out je zwei Punkte und Rebounds.

Nach der sechsten Niederlage in den jüngsten acht Partien sind die Kanadier auf den sechsten Platz in der Eastern Conference zurückgefallen. Die 81 Punkte in Brooklyn waren ihre schwächste Ausbeute im laufenden Spieljahr. Nur Brandon Ingram (19) und Immanuel Quickley (17) scorten zweistellig. Am Dienstag gastieren die Raptors bei Miami Heat. Die Franchise aus Florida verlor bei den New York Knicks 125:132. Jalen Brunson im Dress der Gastgeber verbuchte mit 47 Punkten eine persönliche Saisonbestleistung.

Pöltls Ex-Club San Antonio Spurs feierte mit einem 124:113 bei den Washington Wizards den sechsten Sieg in Folge. De’Aaron Fox führte die in der Western Conference zweitplatzierten Texaner mit 27 Zählern an. In Atlanta lieferten einander die Hawks und die Chicago Bulls ein Highscore-Duell, das mit 152:150 an die Gäste ging. Mehr Punkte hat es in dieser Saison in bisher keinem NBA-Spiel gegeben.

